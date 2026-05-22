Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh) cùng 7 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, ổ nhóm do Nam cầm đầu hoạt động dưới vỏ bọc quảng cáo chữa “bách bệnh” bằng nước ion kiềm. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video giới thiệu Nam như một “thần y” có khả năng chữa khỏi nhiều căn bệnh hiểm nghèo, kể cả những bệnh mà y học hiện nay chưa có phương pháp điều trị.

Khi gặp bệnh nhân, các đối tượng khẳng định chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh, khiến nhiều người tin tưởng, bỏ tiền điều trị hoặc mua máy lọc nước ion kiềm.

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nam, lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy lọc nước không có nhãn mác.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận không được đào tạo chuyên môn cũng như không được cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh.

Từ năm 2018, Nam tự nhận có khả năng chữa tất cả các loại bệnh bằng hình thức uống nước ion kiềm. Đánh vào tâm lý lo lắng của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết, đối tượng liên tục tư vấn chữa bệnh bằng cách đến trực tiếp cơ sở uống nước hoặc mua máy lọc nước mang về nhà sử dụng.

Với những người đến điều trị trực tiếp, Nam thu 200.000 đồng/ngày tiền uống nước ion kiềm, còn người nhà đi cùng phải trả 100.000 đồng/ngày.

Với các trường hợp không thể đến cơ sở, nhóm đối tượng sẽ tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm với giá từ 3 - 40 triệu đồng.

Dù biết rõ nước ion kiềm không thể chữa khỏi mọi loại bệnh nhưng vì mục đích vụ lợi Nam vẫn đưa ra những thông tin sai sự thật để lôi kéo bệnh nhân, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo của ổ nhóm này lên tới gần 100 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nam cùng 7 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nhẫn, Chử Tiến Dũng, Phạm Văn Đường và Nguyễn Văn Tuân.

Những người này được xác định giữ vai trò quản lý, trợ lý và nhân viên giúp việc cho Nam trong hoạt động lừa đảo.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.