Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Trí (SN 2002, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 22/2, một người dân tại thôn Trung Thượng phát hiện đối tượng lục lọi trong phòng ngủ nhà bà D.T.N. (SN 1969, trú xã Quế Sơn) nên tri hô. Đối tượng liền bỏ chạy ra rẫy keo phía sau nhà và điều khiển xe máy tẩu thoát.

Kiểm tra tài sản, bà N. phát hiện mất 15 chỉ vàng 9999, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo và truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trí là nghi phạm.

Đối tượng Trần Hữu Trí tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận do cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến nên đã đột nhập nhà bà N. Đối tượng mang số tài sản trộm được bán cho các tiệm vàng lấy tiền nộp vào tài khoản cá nhân để chơi game và tiêu xài hết.

Ngoài vụ việc trên, Trí khai trước đó còn trộm cắp tài sản của ông T.T. (SN 1964, trú xã Quế Sơn) gồm tiền mặt và trang sức vàng, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Hiện tại, công an đã thu giữ tang vật gồm một cặp nhẫn kim loại màu vàng và xe máy mang biển số 92G1-383.16. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.