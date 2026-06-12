Ngày 12/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ Đỗ Văn Tĩnh (SN 1999, trú phường Quảng Phú) để điều tra về hành vi có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Tĩnh mang kiếm cùng xăng đến nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc. Tại đây, đối tượng châm lửa đốt chai chứa xăng ném vào hiên nhà rồi dùng kiếm chém ông Mốc, gây thương tích ở cẳng tay trái.

Sau khi được người dân và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở ngăn chặn, Tĩnh rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, không lâu sau, đối tượng tiếp tục chuẩn bị 2 chai nhựa chứa xăng, gắn giẻ vải làm ngòi cháy rồi quay lại nhà cha ruột.

Công an khống chế, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Tĩnh. Ảnh: Thành Anh

Thời điểm này, tổ công tác Công an phường Quảng Phú đang ghi nhận vụ việc, lập biên bản và thu giữ đồ vật liên quan. Tĩnh bất ngờ châm lửa rồi ném 2 chai chứa xăng đang cháy về phía tổ công tác cùng những người có mặt tại hiện trường.

Vụ việc khiến anh Đoàn Ngọc Đào, cán bộ Công an phường Quảng Phú, bị bỏng vùng mặt, tổn thương giác mạc và phải nhập viện cấp cứu. Ông Đỗ Văn Mốc bị bỏng ở vùng vai và chân. Một số tài sản, hồ sơ tại hiện trường cũng bị cháy, hư hỏng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Tĩnh tại hiện trường. Tang vật thu giữ gồm 2 chai nhựa chứa xăng gắn giẻ vải, 1 thanh kiếm cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.