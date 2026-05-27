Trước đó, tối 24/5, Công an xã Phượng Dực tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu Đ. (SN 2012) về việc cháu bị một nhóm đối tượng đi xe máy ném gạch trúng đầu, dẫn đến chấn thương sọ não.

Nhóm thiếu niên bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Công an xã Phượng Dực đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định 4 đối tượng gây án đều sinh năm 2011, cùng trú tại xã Phượng Dực.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 24/5, khi cháu Đ. đang đứng chơi trước cửa nhà bạn tại thôn Giữa (xã Phượng Dực) thì bất ngờ bị nhóm đối tượng đi xe máy ném gạch trúng đầu, gục tại chỗ.