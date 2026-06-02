Ngày 2/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố 3 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan sai phạm trong quản lý tiền công đức tại đền Kỳ Cùng.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Tuyết Lê (SN 1962, Trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng) bị cáo buộc chỉ đạo Vũ Thị Chuyền (SN 1969, nhân viên hợp đồng) và Kiều Thị Thúy Hường (SN 1968, kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán đền Kỳ Cùng) giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm đếm công khai trong các đợt kiểm đếm tiền công đức định kỳ.

Cơ quan điều tra xác định việc này diễn ra ít nhất mỗi tháng một lần.

Phạm Tuyết Lê (trên), Vũ Thị Chuyền (trái) và Kiều Thị Thúy Hường (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2022, các bị can bị cáo buộc giữ lại hàng tỷ đồng tiền công đức để chia nhau và chi một số khoản không đúng quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan cùng hơn 500 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Lực lượng công an khám xét, thu giữ tài liệu và tiền mặt phục vụ điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/6, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp VKSND cùng cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Quang Minh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), do vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đã bị cơ quan điều tra khởi tố.

Vụ trạm trưởng kiểm lâm 'mật báo' cho chủ cơ sở vi phạm: Thêm nhiều cán bộ bị khởi tố Cơ quan điều tra xác định, hành vi của nhóm cán bộ kiểm lâm đã làm sai lệch thông tin quản lý nhà nước, tạo kẽ hở cho các đối tượng phá hoại đa dạng sinh học che giấu tội phạm.