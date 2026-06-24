Tôi thường xuyên bị nóng trong người, mệt mỏi và đi tiểu nhiều vào mùa hè, uống bột sắn dây kết hợp mè đen hằng ngày có phù hợp không? (Lan Anh - Hà Nội).

Lương Y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Hai thực phẩm này cũng là dược liệu phổ biến trong mỗi gia đình. Một trắng, một đen nấu chung đem lại hương vị thanh mát, bùi béo.

Theo y học cổ truyền, sắn dây có vị ngọt, tính mát, quy vào kinh tỳ và vị. Loại củ này thường được sử dụng để thanh nhiệt, sinh tân dịch, giải khát và hỗ trợ làm dịu cảm giác nóng trong người.

Không chỉ vậy, sắn dây còn được cho là có tác dụng "giải cơ, thư cân", giúp gân cơ được thư giãn, giảm cảm giác căng cứng vùng cổ, vai gáy hay lưng sau những giờ làm việc kéo dài.

Chè bột sắn mè đen tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ngọc Quỳnh.

Trong dân gian, bột sắn dây từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc mỗi khi thời tiết oi bức nhờ cảm giác mát lành, dễ uống và dễ tiêu hóa.

Mè đen có vị ngọt, tính bình, quy vào kinh can và thận, thường được sử dụng để dưỡng huyết, bổ âm và hỗ trợ sức khỏe gân cốt.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, mè đen chứa nhiều canxi, magie, kẽm cùng các chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương khớp và quá trình lão hóa lành mạnh. Đây cũng là lý do mè đen thường xuất hiện trong thực đơn của người trung niên và cao tuổi.

Sự kết hợp giữa sắn dây và mè đen không chỉ tạo nên món ăn - thức uống dân dã mà còn góp phần làm phong phú thực đơn dưỡng sinh trong những ngày hè. Theo quan niệm Đông y, kết hợp mè đen với sắn dây tốt vì cả hai đều là thực phẩm nguồn gốc thực vật, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng.

Cách sử dụng đơn giản tại nhà

Có nhiều cách kết hợp sắn dây và mè đen trong bữa ăn hằng ngày, bạn có thể dùng bột sắn dây pha cùng mè đen rang xay mịn với nước. Thức uống này thích hợp dùng vào buổi sáng hoặc những ngày nóng bức.

Ngoài ra, chè sắn dây mè đen hoặc cháo bột loãng sắn dây mè đen cũng thích hợp với người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược hoặc muốn bổ sung thêm năng lượng từ các thực phẩm tự nhiên.

Lưu ý khi sử dụng

Dù là những thực phẩm lành tính, sắn dây và mè đen không phải là "thần dược" chữa bệnh. Người có bệnh lý mạn tính, đang điều trị nội khoa hoặc có chế độ ăn đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, bạn nên duy trì kết hợp chế độ ăn đa dạng, vận động hợp lý và ngủ đủ giấc để duy trì sức khỏe thay vì phụ thuộc vào bất kỳ loại thực phẩm đơn lẻ nào.