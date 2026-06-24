Chuyên gia dinh dưỡng Roxana Ehsani (Mỹ) cho hay, trà là thức uống phổ biến thứ hai trên thế giới sau nước lọc và đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Dù được pha từ lá, rễ, hoa hay trái cây sấy khô, trà đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, khả năng hỗ trợ giảm viêm là một trong những lợi ích đáng chú ý nhất.

Vì sao trà gừng có tác dụng chống viêm?

Theo Eating Well, gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol và shogaol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất này giúp tăng cường hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, từ đó trung hòa các phân tử có hại có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình viêm.

Điểm nổi bật của gừng là khả năng tác động lên nhiều cơ chế liên quan đến phản ứng viêm trong cơ thể. Nhờ đó, gừng có thể giúp làm giảm các triệu chứng liên quan đến viêm khớp, buồn nôn và cảm lạnh thông thường.

Trà gừng là thức uống hỗ trợ điều trị cảm lạnh. Ảnh: Ban Mai

Các nhà khoa học cũng ghi nhận những hợp chất sinh học trong gừng có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát một số bệnh lý viêm như viêm khớp dạng thấp, bệnh vẩy nến, lupus và viêm ruột. Bên cạnh đó, việc bổ sung gừng có thể giảm lượng mỡ trong cơ thể, hạ cholesterol và kiểm soát đường huyết - những yếu tố nguy cơ có liên quan đến tình trạng viêm mạn tính.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu hiện vẫn chưa xác định chính xác lượng trà gừng cần sử dụng để đạt được lợi ích chống viêm. Dù vậy, loại trà trên vẫn được xem là lựa chọn an toàn, dễ sử dụng và tiết kiệm cho những người muốn bổ sung thức uống có lợi cho sức khỏe vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Viêm ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây hại. Một vết cắt nhỏ bị sưng đỏ hay phản ứng sau khi vận động cường độ cao đều là những biểu hiện của viêm cấp tính. Đây là phản ứng tạm thời và thường biến mất khi cơ thể hồi phục.

Ngược lại, viêm mạn tính kéo dài có thể là nền tảng của nhiều bệnh lý nghiêm trọng như đột quỵ, bệnh hô hấp mạn tính, bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Các bệnh liên quan đến viêm mạn tính hiện được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.

Theo chuyên gia Ehsani, việc kiểm soát tình trạng viêm không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn liên quan chặt chẽ đến lối sống. Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì chế độ ăn uống chống viêm là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Trong số các lựa chọn có thể bắt đầu ngay, bổ sung một tách trà gừng vào thói quen hằng ngày là cách dễ thực hiện, ít tốn kém và giàu hương vị.