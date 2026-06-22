Tôi thấy nhiều chị em chia sẻ ăn dứa giúp cải thiện nội tiết tố và làm đẹp da cho phụ nữ. Xin chuyên gia tư vấn điều này có đúng như mọi người truyền tai nhau không? (Trần Hồng Hạnh - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Dứa là loại trái cây quen thuộc của mùa hè, có vị ngọt thanh, giàu vitamin và các enzym tự nhiên. Không chỉ giúp giải khát, dứa còn mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa, đồng thời góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có chức năng nội tiết.

Loại quả này chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và đặc biệt là bromelain là một loại enzym tự nhiên có khả năng hỗ trợ tiêu hóa protein, giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn.

Bromelain là enzym được tìm thấy chủ yếu trong quả và thân dứa. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt chất này có thể hỗ trợ quá trình phân giải protein, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Dứa nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể sẽ hấp thu vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu tốt hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe làn da, tăng cường năng lượng và hỗ trợ cân bằng các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể.

Ngoài ra, dứa còn cung cấp lượng chất xơ đáng kể, góp phần cải thiện nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Một trong những ưu điểm nổi bật của dứa là hàm lượng vitamin C cao. Đây là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, duy trì độ đàn hồi của da và hỗ trợ làm lành tổn thương. Vitamin C cũng tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm, góp phần phòng ngừa thiếu máu và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, dứa có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do - một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa. Từ đó, trái cây này là loại quả vàng cho chị em phụ nữ.

Dứa có giúp tăng nội tiết tố?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định dứa có thể làm tăng nội tiết tố một cách trực tiếp. Tuy nhiên, việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất từ thực phẩm tự nhiên sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ nội tiết.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của dứa, bạn nên chọn quả chín tự nhiên, có màu vàng đều và mùi thơm đặc trưng. Trước khi ăn, bạn gọt sạch mắt dứa và ngâm nước muối loãng. Lưu ý, bạn không nên ăn dứa khi bụng đói vì axit và enzym trong dứa có thể gây khó chịu cho dạ dày ở một số người và dùng với lượng vừa phải, khoảng 100-200g mỗi ngày. Người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hoặc dị ứng với dứa nên thận trọng khi sử dụng.

Không chỉ có chuối, 3 nhóm thực phẩm giàu kali giúp kiểm soát huyết áp Ngoài chuối, nhiều thực phẩm quen thuộc như cá béo, rau lá xanh, quả bơ và các loại hạt cũng là nguồn kali dồi dào, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bác sĩ chỉ cách ăn rau lang tăng mạnh hàm lượng dinh dưỡng Rau lang từ lâu là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng.

Ăn dứa có giúp giảm mỡ máu? Dứa là loại trái cây nhiệt đới giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và dễ tiêu hóa. Ngoài ra, không ít người cho rằng ăn dứa có thể giúp giảm mỡ máu.



