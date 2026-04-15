Ngày 15/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Văn Dương (SN 1998, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 13/4/2026, tại số 99, ngõ 374/20 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, xảy ra vụ xô xát giữa hai nam thanh niên có sử dụng hung khí, khiến một người tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế nghi phạm, thu giữ hai con dao tại hiện trường.

Qua xác minh, nghi phạm được xác định là Lê Văn Dương, nạn nhân là chồng cũ của chị gái đối tượng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa nạn nhân và chị gái của Dương, dẫn đến xô xát nghiêm trọng.

Sau khi ổn định hiện trường, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.