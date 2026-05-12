Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Thới, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Vương Vĩnh An (SN 1986, ngụ phường Hòa Bình, TPHCM) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng dùng vật nghi là súng để cướp tại cửa hàng tiện lợi. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 4h20 ngày 11/5, An điều khiển xe Air Blade màu đỏ đen, mặc quần jeans xanh, áo thun màu sáng dừng trước cửa hàng tiện lợi Circle K tại đường Dương Đình Nghệ (phường Bình Thới).

Khi vào bên trong, đối tượng giả vờ mua hàng hóa. Trong lúc nhân viên H.Q. (SN 2000) đang tiến hành thanh toán, An bất ngờ rút từ túi quần ra một vật có hình dáng giống súng để khống chế.

Trước sự hung hãn của đối tượng, nhân viên cửa hàng không dám phản kháng. Sau khi cướp 2,2 triệu đồng, An nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Vương Vĩnh An khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trong sáng cùng ngày, anh Q. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Thới phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera để truy xét dấu vết.

Đến khoảng 16h30 ngày 11/5, chưa đầy 6 giờ sau khi nhận tin báo, công an đã ập vào bắt giữ Vương Vĩnh An khi đối tượng đang lẩn trốn. Tại hiện trường, công an cũng thu giữ một số tang vật có liên quan đến vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, Vương Vĩnh An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua xét nghiệm nhanh cho thấy, An dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).