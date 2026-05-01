Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dự kiến sẽ rời Bournemouth hè này, sau 3 năm thành công cùng đội bóng bờ biển miền Nam nước Anh.

Iraola lập tức được một số CLB tại Premier League liên hệ, trong đó có Crystal Palace và Chelsea.

Iraola được sếp lớn MU đánh giá cao - Ảnh: T.T

Về phần mình, Carrick gây ấn tượng với vai trò HLV tạm quyền và hy vọng được bổ nhiệm chính thức khi MU tiến gần đến tấm vé dự Champions League.

Trong khi cựu tiền vệ Red Devils là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thuyền trưởng lâu dài thì Iraola vẫn được nhiều nhân vật chóp bu của CLB đánh giá cao.

Tờ Telegraph khẳng định, các quan chức Quỷ đỏ thích cách Iraola thay đổi Bournemouth những mùa giải gần đây, với lối chơi tấn công nhanh và hấp dẫn.

Lãnh đạo MU cũng cho rằng, Andoni Iraola sẽ rất phù hợp với những gì mà Quỷ đỏ cố gắng đạt được.

Dù đang nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng Iraola tỏ ra khá bình tĩnh trong việc quyết định tương lai và sẽ chờ xem đề nghị nào tốt nhất dành cho mình.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa Bournemouth lên thứ 9 mùa trước, ngang bằng thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đội chủ sân Vitality.

Iraola có cơ hội để kết thúc mùa giải này cao hơn mong đợi. Hiện Bournemouth đang xếp thứ 7 và chỉ kém đội đứng trên là Brighton đúng một điểm.