Bán kết lượt đi Europa League:

Nottingham Forest có bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục Europa League khi đánh bại Aston Villa 1-0 trên sân nhà City Ground ở bán kết lượt đi. Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy giá trị giúp đội chủ sân nắm lợi thế trước trận lượt về.

Do quá hiểu nhau nên trận đấu giữa Nottingham và Aston Villa diễn ra chặt chẽ - Ảnh: NF

Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng khi cả hai đội đều hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của nhau. Aston Villa là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Youri Tielemans tung cú sút xa buộc thủ thành Stefan Ortega phải trổ tài.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest cũng khiến khung thành đối phương chao đảo sau sai lầm suýt xảy ra của hàng thủ đội khách.

Hai thủ môn trở thành tâm điểm với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Ortega cản phá cú cứa lòng hiểm hóc của Morgan Rogers, trong khi Emiliano Martinez xuất sắc từ chối cơ hội của Igor Jesus, giữ cho trận đấu luôn ở thế giằng co.

Chris Wood ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: NF

Bước ngoặt đến ở phút 71 khi trọng tài tham khảo VAR và xác định Lucas Digne để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Chris Wood thực hiện cú sút quyết đoán, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau bàn thua, Aston Villa dồn lên tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự chắc chắn của Forest. Cơ hội rõ rệt nhất thuộc về Tielemans, song tiền vệ này lại dứt điểm thiếu chính xác.

Chiến thắng giúp Nottingham Forest nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà trước Aston Villa, đồng thời tiến gần hơn tới trận chung kết, dù thử thách tại Villa Park vẫn còn ở phía trước.

Ở cặp bán kết còn lại, dù sứt mẻ lực lượng, Braga vẫn khởi đầu ấn tượng và sớm mở tỷ số nhờ Tiknaz. Freiburg nhanh chóng gỡ hòa, trước khi thủ môn Atubolu cản phá phạt đền. Phút bù giờ thứ hai, Dorgeles ghi bàn quyết định, giúp Braga thắng 2-1 và nắm lợi thế trước lượt về.