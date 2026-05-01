Teamtalk cho hay, không có cơ hội nào nữa cho Manuel Ugarte ở Old Trafford. Anh chắc chắn bị MU bán đi vào hè này, sau lệnh từ Sir Jim Ratcliffe.

Tờ Athletic cung cấp thêm, vị sếp bự đã theo dõi Ugarte thi đấu trong trận MU 1-2 Leeds cách đây 2 tuần và có những đánh giá vô cùng gay gắt, thấy rằng tiễn cầu thủ người Uruguay đi càng sớm càng tốt.

MU chiêu mộ Manuel Ugarte từ PSG với giá 50,5 triệu bảng vào 2024, và không nghi ngờ gì, đây là thương vụ thất bại thảm hại của đội chủ sân Old Trafford.

Theo nguồn trên, MU chấp nhận cắt lỗ bán Manuel Ugarte với giá giảm 50% so với lúc mua, tức tầm 25 triệu bảng.

Hiện có Atletico và Napoli được cho quan tâm ký Manuel Ugarte hơn cả.

MU hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, chỉ cần thêm 2 điểm trong 4 trận còn lại là có vé dự Cúp C1 mùa sau. Đội ngũ tuyển dụng của CLB dự kiến có kỳ chuyển nhượng hè bận rộn mua sắm, tăng cường lực lượng cho chiến dịch phía trước.

Tuy nhiên, Sportbible nêu rõ, MU sẽ không để bị các đối thủ ‘ép giá’ như các kỳ chuyển nhượng khác, thay vào đó sẽ hướng tới ổn định về tài chính, sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu, nếu bị hét giá quá cao.