Cục CSGT (Bộ Công an) đang thí điểm tổ chức giao thông mới trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Cụ thể, ô tô tải sẽ bị cấm đi ở làn 1 cao tốc (làn sát dải phân cách giữa) và quy định lại tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu cho phép lưu thông ở mỗi làn đường.

Đáng chú ý, Cục CSGT cũng phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thí điểm sơn tốc độ tối đa cho phép lên mặt đường để các tài xế ô tô chú ý quan sát.

Tốc độ tối đa cho phép được sơn trực tiếp lên mặt đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cơ quan chức năng đã thí điểm tổ chức giao thông mới từ ngày 15/8.

Theo Thượng tá Thắng, nhằm phục vụ tổ chức giao thông mới, cơ quan chức năng đã lắp đầy đủ biển báo, biển hướng dẫn trên các hệ thống giá long môn, biển báo khi vào tuyến, nhất là sơn tốc độ tối đa cho phép lưu thông tại 9 vị trí trên mặt đường.

"Sau khi sơn tốc độ tối đa lên mặt đường, tài xế ô tô tải, ô tô khách và xe con đánh giá tốt, tài xế dễ quan sát hơn, tăng sự chú ý khi điều khiển phương tiện", Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Vạch sơn tốc độ trên mặt đường giúp tài xế dễ dàng quan sát. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận thực tế trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các vị trí sơn tốc độ tối đa được bố trí sau điểm đặt giá long môn treo biển báo, tài xế có thể quan sát biển báo ở trên cao và vạch sơn dưới đường.

Tài xế Nghiêm Mạnh Hà (trú tại Hà Tĩnh) cho biết, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy các vị trí sơn tốc độ tối đa này, vì ở tuyến đường khác chỉ thấy biển báo được treo trên giá hoặc cột.

"Tôi điều khiển xe đầu kéo, phần đầu xe rất dài nhưng có thể quan sát thấy sơn từ xa. Nếu cơ quan chức năng áp dụng ở nhiều tuyến đường hơn thì rất tốt", anh Hà chia sẻ.

Cùng quan điểm, tài xế Hà Văn Phú (quê ở Tuyên Quang) cho rằng, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu để sơn các thông tin khác lên mặt đường ví dụ như làn cấm ô tô tải, làn cấm xe khách... thì tài xế có thể tập trung hơn.

Biển báo cấm ô tô tải đi vào làn 1 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được lắp đặt. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vấn đề sơn hiển thị trên mặt đường một số trị số, báo hiệu giao thông như: Tốc độ quy định, làn đường dành cho loại phương tiện hoặc những thông báo, chỉ dẫn giao thông khác... nằm trong định hướng bảo đảm an toàn giao thông của Cục.