Từ hôm nay, lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền với các phương tiện không chấp hành theo tổ chức giao thông mới trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Ghi nhận tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã bố trí tổ công tác công khai kết hợp với hóa trang để ghi hình ô tô vi phạm.

Một tổ công tác sẽ sử dụng ô tô hóa trang lưu thông trên tuyến, khi phát hiện ô tô tải cố tình đi vào làn 1 cao tốc (làn sát dải phân cách giữa) sẽ ghi hình rồi báo cho tổ công tác công khai dừng xe, xử lý hoặc gửi thông báo phạt nguội.

Thời điểm 9h20, tổ cảnh sát hóa trang phát hiện ô tô mang BKS Hà Nội đi tại làn 1 của cao tốc. Toàn bộ quá trình vi phạm đã bị CSGT ghi hình và chuyển về tổ xử lý để gửi thông báo phạt nguội.

Trường hợp trên cũng là xe tải duy nhất đi vào làn 1 của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được lực lượng CSGT ghi nhận được trong sáng cùng ngày.

Bên cạnh việc ghi hình để xử phạt, lực lượng CSGT vẫn duy trì tuyên truyền cho các tài xế ô tô đi trên tuyến.

Nam tài xế điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS 29H - 927.XX cho biết, trước khi thí điểm phân làn thì anh vẫn lái xe vào làn 1 cao tốc nhưng đến nay đã chấp hành tốt theo quy định mới.

"Cấm ô tô tải đi vào làn 1 cũng giúp tài xế đi lại thuận tiện hơn, nhất là với tài xế xe to không phải tránh, vượt nhiều", nam tài xế cho biết.

Tài xế Trương Văn Hùng (trú tại Bắc Ninh) đánh giá, khi các ô tô tải nặng đi ở làn 2 và 3 của cao tốc thì các xe con, đi với tốc độ cao dễ vượt hơn và tầm nhìn đường tốt hơn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết, trước đó, từ ngày 15/8 - 8/9, thống kê qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm giao thông đã phát hiện 1.077/109.957 (0,97%) trường hợp ô tô tải, xe đầu kéo đi vào làn số 1.

Từ ngày 15/9, sẽ bắt đầu thí điểm giai đoạn 2 của kế hoạch tổ chức giao thông mới tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, nổi bật là sẽ cấm ô tô khách đi ở làn 1.