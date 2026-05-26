Bà Nguyễn Thị Phương Lan bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng. Các quyết định và lệnh bắt đã được Vụ 6 VKSND Tối cao phê chuẩn theo quy định.

Bà Lan là đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Đảng bộ THADS tỉnh Quảng Trị. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ THADS tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý về mặt Đảng theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan. Ảnh: H.N

Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án khoản vay giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và bà Phạm Thị Ngọc Tú, với tài sản thế chấp là khách sạn Green Star tại TP Đồng Hới cũ.

Sau khi bà Tú thanh toán phần lớn khoản nợ, phần còn lại được MB chấp thuận miễn, giảm, ngân hàng đã có văn bản đề nghị Chi cục THADS TP Đồng Hới đình chỉ thi hành án và trả lại giấy tờ tài sản cho khách hàng.

Tuy nhiên, cơ quan THADS TP Đồng Hới không ban hành quyết định đình chỉ thi hành án mà tiếp tục đưa tài sản ra đấu giá nhiều lần.

Vụ việc liên quan đến quá trình giải quyết thi hành án khoản vay giữa Ngân hàng MB và bà Phạm Thị Ngọc Tú, với tài sản thế chấp là khách sạn Green Star tại TP. Đồng Hới cũ. Ảnh: H. N

Sau đó, Viện KSND tỉnh Quảng Bình ban hành kháng nghị, xác định việc không đình chỉ thi hành án là vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật.

Theo hồ sơ, Tổng cục THADS, VKSND Tối cao và Thanh tra Bộ Tư pháp nhiều lần có văn bản yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, bà Lan bị cho là chậm trễ, không thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 4/2025, bà Lan bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.