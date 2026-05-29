Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Ban chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh triệt phá.

Bên trong cơ sở sản xuất thuốc Đông dược. Ảnh: CACC

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của PC03 phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược của nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại số 212/8 đường Lê Lai (phường Bến Thành) và số 151B Nguyễn Thượng Hiền (phường Bình Lợi Trung).

Các cơ sở này do Nguyễn Đăng Thu (SN 1971) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960) làm chủ.

Một loại thuốc thành phẩm chưa kịp mang đi tiêu thụ. Ảnh: CACC

Bên trong xưởng sản xuất Đông dược. Ảnh: CACC

Song song đó, Ban chuyên án đã cử mũi trinh sát phối hợp cùng công an các địa phương phía Bắc để truy xét những điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng này sản xuất và phân phối.

Cơ quan công an đã bắt giữ Thu và Hải, thu giữ lượng lớn sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Nguyên liệu sản xuất. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và tuồn ra thị trường số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, công an xác định đường dây này có sản xuất và bán ra thị trường loại thuốc Đông dược trị bệnh da liễu. Thuốc chưa được đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành, được xác định là hàng cấm.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của người dân vào ngành y tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của những người bệnh.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy xét tận gốc các đối tượng cung cấp nguyên liệu cũng như các đầu mối tiêu thụ loại thuốc này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.