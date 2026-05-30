Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án “sản xuất, buôn bán hàng cấm” liên quan hệ thống nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường.

Để làm rõ hành vi vi phạm của những người điều hành Bảo Thanh Đường, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án đấu tranh do Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) chủ trì. Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Đăng Thu (SN 1971, ngụ phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960, ngụ phường Tân Định), được xác định là chủ các cơ sở thuộc Tập đoàn Bảo Thanh Đường.

Theo điều tra, Bảo Thanh Đường được quảng bá là hệ thống nhà thuốc Đông y gia truyền có lịch sử khoảng 200 năm, quy tụ nhiều lương y có tiếng.

Hệ thống này có cơ sở tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, được giới thiệu sử dụng dược liệu từ vùng núi phía Bắc và bào chế theo công nghệ gia truyền.

Bảo Thanh Đường còn quảng bá các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh da liễu, bệnh ngoài da dưới nhiều dạng như viên nén, thuốc ngậm, thuốc bôi...

Tại TPHCM, Bảo Thanh Đường đặt một cơ sở lớn trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, phục vụ khám, tư vấn và bán thuốc.

Qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động kinh doanh thuốc Đông dược của Bảo Thanh Đường. Phối hợp cùng Sở Y tế kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại thuốc điều trị bệnh da liễu của hệ thống này chưa được cấp phép lưu hành, thuộc danh mục không được phép lưu hành và bị xác định là hàng cấm. Từ đó, Công an TPHCM xác lập chuyên án để điều tra.

Khi thời cơ chín muồi, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét nhà thuốc Bảo Thanh Đường trên đường Lê Lai, phường Bến Thành; một cơ sở trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung và nhiều điểm sản xuất, kinh doanh Đông dược của hệ thống này tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Qua khám xét, công an thu giữ lượng thuốc Đông dược có tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng nếu bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2024 đến nay, Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải - chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh Đông dược mang thương hiệu Bảo Thanh Đường - đã bán ra thị trường lượng thuốc trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Theo ban chuyên án, với mạng lưới nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh tại nhiều địa phương cùng hoạt động quảng bá, bán hàng trên không gian mạng, lượng thuốc bị xác định là hàng cấm tiêu thụ ra thị trường thời gian qua có thể rất lớn.

Theo nhận định của điều tra viên Phòng Cảnh sát Kinh tế, hoạt động của các đối tượng dưới vỏ bọc nhà thuốc gia truyền Bảo Thanh Đường là đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Hiện ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược bị xác định là hàng cấm để xử lý theo quy định pháp luật.

