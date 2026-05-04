Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra xử lý về các tội Cướp giật tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh, về việc anh W.J (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) tố giác bị đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt tài sản là vàng với giá trị lớn.

4 bị can (từ trái sang phải): Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Khánh Linh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 25/4, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh đã bắt, tạm giữ các đối tượng gây án.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú tỉnh Thái Nguyên) về tội Cướp giật tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tỉnh Bắc Ninh) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Điểm (SN 1986) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, cả hai đều trú tỉnh Bắc Ninh) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu hỗ trợ, giúp anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Do bản thân không nghề nghiệp, cần tiền để chi tiêu, Tuấn Anh nảy sinh ý định sẽ lợi dụng sơ hở trong lúc giao dịch để chiếm đoạt vàng.

Ngày 13/4, Tuấn Anh hẹn gặp anh W.J, để mang vàng đi kiểm tra và yêu cầu chỉ đi một mình. Sau đó cả hai đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nếnh để kiểm tra chất lượng vàng.

Vật chứng do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Qua kiểm tra, xác định số vàng trên là thật, cả hai cùng ra về. Lợi dụng sơ hở của anh W.J khi đang lên xe taxi, Tuấn Anh đã cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4 kg đựng trong túi vải, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau đó Tuấn Anh cùng Điểm, Linh tìm nơi bán 1,4kg vàng được gần 5,9 tỷ đồng, rồi nhờ Tùng cất giấu hộ một phần tiền và số vàng chưa bán.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân. Ngoài ra Tuấn Anh còn mua ma túy để tổ chức sử dụng cùng người khác.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt gồm 2,4 kg vàng (trị giá khoảng 10 tỷ đồng), 2 tỷ đồng tiền mặt và 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 (mua từ tiền bán vàng chiếm đoạt được).

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

