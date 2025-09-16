Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng nhà hàng KTV Richy 7 (số 7, đường số 5, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM). Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài và trong nước để điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhà hàng KTV Richy 7 có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình và buôn bán khí N2O.

Theo thông tin điều tra, chủ nhà hàng là người Đài Loan, tuyển tiếp viên nữ ngoại hình đẹp, sẵn sàng bán dâm theo yêu cầu khách. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng như yêu cầu tiếp viên đi lòng vòng trước khi đến điểm bán dâm, thay đổi thời gian hẹn và không tiếp khách người Việt. Giá bán dâm được ấn định từ 5 - 8 triệu đồng/lần.

Nhà hàng KTV Richy 7 có nhiều nữ tiếp viên bán dâm cho khách. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Chen Ci Fu (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, là chủ nhà hàng), Chen Hung Kai (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, là Tổng quản lý), Nguyễn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Thị Thúy Kiều (các madam chuyên môi giới) về tội "Môi giới mại dâm".

KTV Richy 7 núp bóng là nhà hàng nhưng là điểm ăn chơi. Ảnh; CA

Khám xét tại nhà hàng, công an thu giữ nhiều bình khí N2O cùng dụng cụ sử dụng. Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 756 bình khí N2O, nhiều vòi bơm và vỏ bóng cao su phục vụ khách đến hát, vui chơi giải trí.

Công an xác định Chen Ci Fu cầm đầu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc buôn bán khí cười. Vũ Thị Loan (Tổng quản lý kinh doanh) đã nhập hàng khí N2O cho nhà hàng dưới sự chỉ đạo của Chen Ci Fu

Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố giam Chen Ci Fu cùng Vũ Thị Loan về tội "Buôn bán hàng cấm".