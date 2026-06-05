Việc thi hành lệnh bắt tạm giam được thực hiện vào chiều 4/6 tại trụ sở UBND phường Ba Đồn. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, ông Đông được đưa đến Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1978, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị) là bị can trong vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đông (áo kẻ caro) bị tạm giam để điều tra vụ án nhận hối lộ. Ảnh: H.P

Trước đó, UBND phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã tạm đình chỉ công tác 75 ngày (từ ngày 1/4) đối với ông Đông để phục vụ công tác điều tra. Việc tạm đình chỉ được thực hiện theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo tìm hiểu, vụ việc xuất phát từ đơn thư tố cáo phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc (phường Bắc Gianh).

Nội dung phản ánh liên quan đến công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên và việc quản lý, thu - chi tài chính của nhà trường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.