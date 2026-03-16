Theo cáo buộc của VKSND Khu vực 1 (Hà Nội), trong năm học 2013 - 2014, bà Nguyễn Thị Bình (SN 1973) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt (SN 1976) và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức là 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh, cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội.

Theo quy định, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10 - 20 học sinh/lớp, mức thu tối đa là 13.000 đồng/1 học sinh/1 tiết. Các lớp có 20 - 40 học sinh/lớp sẽ thu mức 7.000 - 9.000 đồng/1 học sinh/1 tiết.

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 hơn 2 tỷ đồng, trong đó số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng. Việc này đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn, bà Bình đã chỉ đạo kế toán Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách kế toán: một sổ đưa vào báo cáo tài chính chính thức; một sổ để ngoài dùng cho chi tiêu và không bị Kho bạc Nhà nước, Phòng tài chính quận kiểm soát.

Hằng tháng, các giáo viên chủ nhiệm nộp 30% tổng số tiền dạy thêm, học thêm theo sĩ số của một lớp học thêm và ký vào sổ thu tăng cường của thủ quỹ Mai Thu Hà. Sau đó, bà Nguyệt yêu cầu thủ quỹ hợp thức hóa chứng từ để làm 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Bà Nguyệt biết việc thu tiền cao hơn quy định và để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo nữ hiệu trưởng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bà Nguyễn Thị Bình, Phạm Thị Minh Nguyệt bị VKSND Khu vực 1 truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 18/3/2025, bà Nguyệt đã tự nguyện nộp hơn 74 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

TAND Khu vực 1 (Hà Nội) dự kiến mở phiên xét xử sơ thẩm với hai bị cáo trên vào ngày 24/3.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N.M.H. (nguyên giáo viên Trường THCS Ba Đình) nên tiến hành điều tra.