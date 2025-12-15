Tối 15/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Bị can Phạm Văn Long. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến việc Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, vào tháng 11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80, với tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (mỗi sinh viên được nhận 1.960.000 đồng).

Sau khi nhà trường nhận được quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên cùng phòng, hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tuy nhiên, tại chứng từ, Sáng để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền cụ thể).

Sau khi sinh viên ký nhận, Sáng tự hoàn thiện, ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này được Sáng nộp cho bộ phận kế toán, tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng.

Bị can Nguyễn Văn Sáng. Ảnh: CACC

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc phương án chi gồm: 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người); 801.089.800 đồng mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người); số tiền còn dư 202.590.200 đồng (tương ứng 580.000 đồng/người).

Ngọc sau đó báo cáo Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, và được Long đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại số tiền 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình được giao thực hiện chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80. Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.