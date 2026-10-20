Bị yêu cầu đến làm việc với cán bộ Công an TP Hà Nội, Nguyễn Duy Tiến bất ngờ dùng dao đe dọa, tấn công tổ công tác, sau đó tiếp tục điều khiển xe máy truy đuổi một cán bộ công an.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Tiến (SN 1981, trú xã An Khánh, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Duy Tiến khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, khoảng 8h20 ngày 5/8, tổ công tác Công an xã An Khánh đến nhà Nguyễn Duy Tiến để chuyển giấy mời, yêu cầu người này đến làm việc với cán bộ Phòng PA02, Công an TP Hà Nội.

Trong quá trình làm việc, Tiến bất ngờ dùng dao bầu đe dọa, tấn công tổ công tác. Mặc dù các cán bộ đã chủ động rút lui để bảo đảm an toàn, đối tượng vẫn cầm dao truy đuổi. Sau đó Tiến điều khiển xe máy tiếp tục đuổi theo nhằm tấn công một cán bộ công an, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến đường La Phù.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tiến về tội “Chống người thi hành công vụ”. Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tiến để phục vụ công tác điều tra.