Chồng cũ TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam; 4 trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi; một căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng bốc cháy là các thông tin thời sự đáng chú ý sáng ngày 19/10/2026.

Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Sun Yupeng (tức Tôn Bằng). Ảnh: CACC

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng độ nhận diện của thương hiệu “Hằng Du Mục” đối với người tiêu dùng, Sun Yupeng đã tự ý thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu này mà không được sự đồng ý của ông Nguyễn Công Hảo (Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục).

Tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại địa chỉ số 45 Tân Sơn (phường Tân Sơn, TPHCM) do Sun Yupeng làm người đại diện pháp luật, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 28.794 kg táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục” xuất xứ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, ước tính trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại một xã ở Quảng Ngãi trong 8 giờ

Vị trí trận động đất có độ lớn 3,5 xảy ra lúc 9h55 ngày 18/10 tại xã Măng Bút. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Ngày 18/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) liên tiếp phát thông báo về 4 trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, cả 4 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Đơn vị đang tiếp tục theo dõi hoạt động động đất tại khu vực này.

Xã Măng Bút thuộc khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông cũ đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.

Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Lửa đỏ rực kèm khói bao trùm căn hộ chung cư.

Khoảng 18h39 ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy 114 (Công an TPHCM) tiếp nhận tin báo vụ hỏa hoạn tại căn hộ M304, lầu 3, Block M, chung cư Happy Valley ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 7 đã điều động xe chữa cháy, xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 18h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát từ khu vực phòng ngủ của căn hộ M304. Lửa đã thiêu rụi khoảng 20m² của căn hộ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.