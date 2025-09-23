Hôm nay (23/9), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thành Nam (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xe ô tô biến dạng sau khi tông 3 mẹ con tử vong. Ảnh: T.T

Tài xế Nam là người điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con đi xe máy vào tối 20/9 tại xã Phước Thành, TPHCM.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, tài xế Nam có hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế này là 50mg/100ml.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra, làm rõ.

Như đã thông tin, vào khoảng 20h54 tối 20/9, chị N.T.T.V (SN 1989, ngụ xã An Long, TPHCM) điều khiển xe máy chở theo 2 con trai là cháu N.H.L (6 tuổi) và cháu N.T.T (3 tuổi) trên đường.

Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM) thì bị xe ô tô con do tài xế Nam điều khiển chạy với tốc độ cao tông trúng.

Sau va chạm mạnh, xe ô tô mất lái lao vào lô cao su bên đường, 3 nạn nhân trên xe máy bị hất văng quanh hiện trường, tử vong sau đó. Riêng tài xế Nam bị thương, được đưa đi cấp cứu.