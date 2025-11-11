Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào năm 2023, do bị can Trần Xuân Mai thực hiện.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Mai (45 tuổi, ngụ ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã khám xét chỗ ở của bị can.

Bị can Trần Xuân Mai. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Trần Xuân Mai có hành vi đưa thông tin gian dối về việc có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn, nhằm nhận tiền “chạy án” cho bị hại. Trần Xuân Mai được xác định đã nhận hơn 1,97 tỷ đồng chi phí “chạy án”.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của bị hại, bị can đã sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.