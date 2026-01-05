Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị ngày 5/1 xác nhận, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Nhóm này bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Danh sách bị can gồm Nguyễn Văn Thọ (21 tuổi), Võ Văn Đạt (25 tuổi), Trần Văn Bảo (20 tuổi) và Trần Văn Nhân (28 tuổi) cùng trú xã Tân Mỹ. Hai đối tượng còn lại là Đoàn Kim Hòa (34 tuổi, trú xã Lệ Thủy) và Phan Thị Hiền (42 tuổi, trú phường Ba Đồn).

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Thọ là đối tượng cầm đầu đường dây từ đầu năm 2025. Nhóm này tổ chức đánh bạc trên các cổng game HitClub, Sun Win và Go88 với tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Ảnh: CACC

Các đối tượng còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền từ cổng game để thu lợi bất chính. Nhóm của Thọ thường xuyên sử dụng tài khoản ẩn danh và hội nhóm kín để trốn tránh sự phát hiện.

Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan.