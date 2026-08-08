Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Anh Tuấn (SN 1977) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Ngô Anh Tuấn. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 26/11/2019, ông M.N.H. và bà T.M.Đ. đến Chung cư 1050 căn (số 4 Phan Chu Trinh nối dài, phường Bình Thạnh, TPHCM) tìm mua căn hộ. Tại đây, hai người được giới thiệu gặp Ngô Anh Tuấn, khi đó là Trưởng ban quản lý chung cư.

Tuấn trực tiếp giới thiệu căn hộ, ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán với ông H. Tin tưởng chức vụ của Tuấn và các giấy tờ được cung cấp, ông H. và bà Đ. nhiều lần giao tổng cộng 2,13 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn bàn giao căn hộ và hướng dẫn người mua thực hiện các thủ tục, giấy tờ ủy quyền liên quan đến ông N.P.K. và bà N.N.S.

Tuy nhiên, xác minh của cơ quan công an cho thấy căn hộ này thuộc quỹ nhà tái định cư do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý. Ông K. và bà S. là những người được bố trí mua căn hộ theo diện tái định cư.

Trong khi đó, Tuấn chỉ được giao quản lý, vận hành chung cư, không có quyền chuyển nhượng, mua bán hoặc định đoạt căn hộ. Dù biết rõ điều này, Tuấn vẫn lập và sử dụng các giấy tờ liên quan, khiến người mua tin giao dịch là hợp pháp và sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Từ năm 2022 đến 2024, ông H. nhiều lần yêu cầu Tuấn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhưng người này liên tục hứa hẹn rồi né tránh. Đến ngày 10/10/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh xác định Tuấn không có quyền bán căn hộ và tiến hành thu hồi. Sau đó, Tuấn rời khỏi nơi cư trú.

Ngoài vụ việc trên, Công an TPHCM còn tiếp nhận phản ánh của một số người về việc Tuấn vay tiền nhưng chưa hoàn trả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ toàn bộ hành vi của Tuấn và trách nhiệm của những người liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những ai là nạn nhân của Ngô Anh Tuấn liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, để trình báo và hỗ trợ điều tra.