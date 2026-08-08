Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM sẽ tổ chức bán đấu giá đôi hoa tai đính kim cương tự nhiên của bà Trương Mỹ Lan vào 8h30 ngày 21/8, với giá khởi điểm hơn 9,4 tỷ đồng.

Đôi hoa tai được đưa ra đấu giá gồm hai viên kim cương tự nhiên. Một viên có đường kính 10,7mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, trọng lượng 2,9 gam; viên còn lại đường kính 10,58mm, cùng độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, trọng lượng 2,89 gam.

Cuộc đấu giá diễn ra tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất. Người có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký từ ngày 7/8 đến 17h ngày 18/8, tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp bị pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định liên quan cấm tham gia đấu giá, đồng thời phải đủ điều kiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản nếu pháp luật yêu cầu.

Người tham gia phải nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM theo quy định. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở trung tâm.

Đôi bông tai này nằm trong bộ trang sức đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài đôi bông tai, bộ trang sức còn có một dây chuyền đính kim cương được định giá hơn 8,89 tỷ đồng. Tài sản gồm một viên kim cương làm mặt dây chuyền, đường kính 12,67mm, cùng nhiều viên kim cương kích thước 3,5-7mm đính trên dây.

Một chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng, gắn viên kim cương đường kính 14,1mm, được định giá gần 6,65 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị định giá của ba tài sản trong bộ trang sức này gần 25 tỷ đồng.