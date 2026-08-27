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Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hiển (SN 1998) và khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thanh Vy (SN 2000, vợ của Hiển, cùng trú tại xã Hóc Môn, TPHCM) để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đã chủ động rà soát địa bàn và phát hiện đường dây mua bán hàng giả quy mô lớn này.

Đối tượng Lê Ngọc Hiển. Ảnh: CACC

Và Phan Thị Thanh Vy (vợ của Hiển). Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Lê Ngọc Hiển là chủ hộ kinh doanh "Tiểu Vi House". Hiển cùng vợ là Phan Thị Thanh Vy đã tổ chức nhập và phân phối số lượng lớn dép xỏ ngón mang nhãn hiệu "Havaianas" có dấu hiệu giả mạo, chủ yếu giao dịch thông qua hình thức bán hàng trực tuyến (online).

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an xã Hóc Môn bất ngờ kiểm tra kho hàng tại đường Tân Hiệp 8-1 (ấp 17, xã Hóc Môn). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Hiển, Vy cùng các nhân viên đang vận hành hoạt động chốt đơn, mua bán trực tuyến các sản phẩm dép giả nhãn hiệu nêu trên.

Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, cơ quan Công an đã niêm phong, thu giữ trên 11.000 đôi dép giả mạo thương hiệu Havaianas cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Kết quả định giá ban đầu xác định, lô hàng giả này có giá trị tương đương hàng thật là hơn 7,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, quy trình vận hành, tiêu thụ sản phẩm cũng như vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.