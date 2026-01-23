Chiều nay, tại phiên bế mạc Đại hội 14 của Đảng, thay mặt đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa 14 gồm 13 người, trong đó 10 ủy viên Bộ chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN

Ba người được bầu tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ba người trúng cử tham gia Ban Bí thư gồm: bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa 15 đã phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 14.