Sáng nay, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, triệu tập viên hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt đoàn Chủ tịch hội nghị điều hành chương trình hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng: Bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư.

Hội nghị cũng nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.

Tiếp đó, Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Theo chương trình, chiều nay, kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo trước toàn thể đại hội.

Sau đó, Tổng bí thư, Bộ Chính trị khóa 14 ra mắt đại hội.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa 14 có bài diễn văn bế mạc đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, 14; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ chính trị 1, Bộ Công an từ những năm 1980.

Trong quá trình gắn bó với Bộ Công an, ông từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị 1 - Tổng cục An ninh.

Sau đó, ông làm Phó tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng phụ trách, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an đến tháng 7/2010.

Ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2010 - 4/2016 và giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2016 - 5/2024.

Ông được phong cấp bậc hàm Đại tướng vào tháng 2/2019.

Ngày 22/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, ông được bầu làm Chủ tịch nước.

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tháng 8/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.