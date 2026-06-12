Ngày 12/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an xã Thiện Tân đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản đối với 2 cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm tại cơ sở. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Cụ thể, vào hồi 9h ngày 8/6, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh đối với bà H.T.H. (trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà H. đang bày bán 7 bộ quần áo thể thao trẻ em giả mạo nhãn hiệu Manchester United đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 420 nghìn đồng.

Công an xã chủ trì, phối hợp kiểm tra các cơ sở vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tiếp đó, vào hồi 12h30 cùng ngày, đoàn kiểm tra phát hiện ông H.Đ.T. (trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đang bày bán 5 chiếc quần thể thao nam giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa là 400 nghìn đồng.

Công an xã đã bàn giao đội QLTT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 10 triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với 2 người vi phạm.

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