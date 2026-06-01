Mới đây, trên một diễn đàn về giao thông, tài xế Nguyễn Văn Đức (trú tại Bắc Ninh) đặt câu hỏi: "Tại nút giao có phân pha đèn tín hiệu riêng cho hướng đi thẳng và rẽ trái, người điều khiển ô tô có được quay đầu xe khi đèn dành cho hướng rẽ trái đang hiển thị tín hiệu màu đỏ hay không?". Thắc mắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trao đổi của người tham gia giao thông.

Giải đáp thắc mắc trên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết người điều khiển phương tiện không được quay đầu xe khi đèn tín hiệu dành cho hướng rẽ trái đang hiển thị màu đỏ. Trường hợp vẫn thực hiện quay đầu xe sẽ bị xác định là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Vị đại diện Cục CSGT lý giải, theo nguyên tắc giao thông, khi đèn tín hiệu hình mũi tên rẽ trái bật sáng màu đỏ, tín hiệu này có hiệu lực cấm tất cả phương tiện di chuyển theo hướng rẽ trái ở làn đường đó. Do quay đầu xe bao hàm hành vi rẽ trái nên khi đèn rẽ trái hiển thị màu đỏ, hiệu lệnh cấm rẽ trái cũng đồng nghĩa với việc cấm hành vi quay đầu xe.

Nút giao có phân tách pha đèn đi thẳng và rẽ trái riêng biệt. Ảnh: Cục CSGT

Đồng thời, vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường (vạch 9.3) có hình dạng chỉ hướng đi thẳng và rẽ trái xác định đây là làn đường hỗn hợp, cho phép phương tiện lựa chọn một trong hai hướng di chuyển. Tuy nhiên, vạch kẻ đường chỉ có tác dụng chỉ dẫn hướng đi, còn việc được phép lưu thông vào thời điểm nào hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

"Khi đèn đi thẳng màu xanh và đèn rẽ trái màu đỏ, phương tiện dừng ở làn này chỉ được phép đi thẳng. Nếu muốn rẽ trái hoặc quay đầu, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng trước vạch dừng và chờ đến khi đèn mũi tên rẽ trái chuyển sang màu xanh", đại diện Cục CSGT phân tích.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2, Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường...

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, mức xử phạt với tài xế điều khiển ô tô vượt đèn đỏ là từ 18-20 triệu đồng. Còn với người điều khiển xe máy bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Đồng thời, tài xế điều khiển ô tô, xe máy sẽ bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.