Ngày 3/6, Công an xã Chương Dương (Hà Nội) cho biết đã xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải, chia sẻ nội dung cổ súy mê tín, dị đoan, trái thuần phong mỹ tục trên tài khoản Facebook cá nhân.

Cơ quan công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Chương Dương phát hiện tài khoản Facebook tên T.T.A đăng tải, chia sẻ nội dung có dấu hiệu cổ súy mê tín, dị đoan, phản khoa học, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Chương Dương phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ chủ tài khoản là L.T.T. (SN 1996, trú tại địa phương).

Làm việc với cơ quan công an, L.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định hiện hành, Công an xã Chương Dương đã xử phạt hành chính L.T.T. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “chia sẻ thông tin cổ súy mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.