Trước đó, ngày 10/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Giảng Võ kiểm tra đột xuất địa điểm tổ chức vòng loại cuộc thi ''hoa khôi'' trên.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị tổ chức đã không xuất trình được văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi ''hoa khôi'' không phép. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu ban tổ chức tạm dừng toàn bộ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan công an đã xử phạt 55 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức về hành vi “Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận”.

Theo đánh giá của Công an TP Hà Nội, tình trạng tổ chức các cuộc thi người đẹp, hoa khôi, người mẫu đang có dấu hiệu bùng phát với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, để đánh vào tâm lý hám danh vọng hoặc kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thường tự gắn các danh xưng hoành tráng như “quy mô quốc gia”, “có yếu tố pháp lý bảo chứng”, hoặc “được cơ quan nhà nước bảo trợ”... Thậm chí, họ sẵn sàng mời các nghệ sĩ tên tuổi, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) vào ban giám khảo nhằm tạo dựng "vỏ bọc" uy tín giả tạo, trục lợi bất chính.