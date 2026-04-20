Lào Cai, vùng đất cửa ngõ biên cương phía Bắc với 181km đường biên và 125 cột mốc quốc giới, không chỉ là "phên dậu" về an ninh mà còn là đầu mối giao thương quan trọng. Tuy nhiên, tại 9 xã, phường biên giới, địa hình hiểm trở cùng sự đa dạng về bản sắc dân tộc cũng đặt ra thách thức lớn trong việc tiếp cận thông tin chính thống. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai xác định rằng: Nghèo thông tin chính là "vùng trũng" khiến nghèo kinh tế kéo dài. Khi người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, họ dễ bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp hoặc không biết cách tận dụng các chính sách hỗ trợ phát triển của Nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin, BĐBP Lào Cai đã triển khai một chiến dịch tuyên truyền "phủ sóng" toàn diện. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật được kiện toàn mạnh mẽ với 11 đồng chí cấp tỉnh, 5 đồng chí cấp Bộ Tư lệnh và 37 báo cáo viên cấp cơ sở. Đây là những "hạt nhân" nòng cốt, không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn thông thạo tiếng địa phương, hiểu rõ phong tục tập quán để "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin".

Phương thức tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ, phá vỡ lối mòn cũ kỹ. Thay vì chỉ đọc văn bản khô khan, các chiến sĩ đã sử dụng mô hình "Tiếng loa Biên phòng" len lỏi vào từng khe núi, bản làng. Những nội dung về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Đất đai... được chuyển ngữ sang tiếng dân tộc thiểu số, phát trên hệ thống loa truyền thanh xã. Đặc biệt, đơn vị đã tận dụng sức mạnh của Internet và mạng xã hội để lan tỏa thông tin, giúp những người trẻ vùng biên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên nhất.

Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị đã tổ chức được 5.732 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 265.000 lượt người tham gia. Tại các cửa khẩu quốc tế như Lào Cai hay Kim Thành, các cụm thông tin đối ngoại với hơn 1.500 hình ảnh tư liệu không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn là kênh thông tin chính thống giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định về xuất nhập khẩu, từ đó thúc đẩy giao thương minh bạch, hiệu quả.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Xác định lấy phát triển kinh tế - xã hội làm "đòn bẩy" vững chắc để củng cố chủ quyền, an ninh biên giới, BĐBP Lào Cai đã chủ động, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, các chiến sĩ quân hàm xanh đã thực sự trở thành những "kiến trúc sư" trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Cán bộ biên phòng bám bản không chỉ để nắm tình hình an ninh mà còn để cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Sự phát triển kinh tế vùng biên không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng thu nhập, mà còn thể hiện qua việc xây dựng các mô hình an sinh xã hội lồng ghép với bảo vệ biên giới. Việc thành lập 79 tổ tự quản đường biên, cột mốc với gần 500 thành viên và 235 tổ tự quản an ninh trật tự đã tạo nên một mạng lưới bảo vệ đa tầng. Khi đời sống kinh tế ổn định, người dân có điều kiện để chăm lo cho việc chung của bản làng, của quốc gia. 8 cặp cụm dân cư hai bên biên giới kết nghĩa không chỉ là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị mà còn là những đơn vị kinh tế tự quản, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và bảo vệ biên giới.

Hiệu quả của việc kết hợp giữa nâng cao nhận thức thông tin và phát triển kinh tế được thể hiện rõ nét qua sự tin yêu của nhân dân. Trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng biên phòng hơn 1.300 nguồn tin có giá trị. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để BĐBP Lào Cai đấu tranh thành công với hàng trăm chuyên án ma túy, buôn lậu và mua bán người.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến biên phòng, biên giới cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cán bộ, nhân dân vùng biên giới được triển khai toàn diện, đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh nắm vững nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật, áp dụng hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, giúp nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tham gia hiệu quả cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.