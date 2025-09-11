Ngày 11/9, Công an xã Hàm Liêm (tỉnh Bình Thuận cũ nay là tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hai cán bộ của đơn vị vừa kịp thời hiến máu, cứu một cháu bé sơ sinh qua cơn nguy kịch.

Trước đó vào chiều 9/9, Công an xã Hàm Liêm nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Hội Chữ thập đỏ tỉnh về trường hợp một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh, suy hô hấp, rối loạn đông máu, thiếu máu do sinh non và cần truyền gấp 2 đơn vị máu nhóm B (Rh+) để duy trì sự sống.

Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh hiến máu cứu cháu bé 1 tháng tuổi. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hàm Liêm đã rà soát cán bộ có nhóm máu phù hợp. Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh và Đại úy Phạm Thanh Phước nhanh chóng xung phong đến bệnh viện, hoàn tất thủ tục và trực tiếp hiến máu.

Nhờ được truyền máu kịp thời, bé sơ sinh đã qua cơn nguy kịch và hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị.