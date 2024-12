Khoảng 9h30 sáng 24/12, bệnh nhân Mai Văn Tuất, trú xã Cư Huê, huyện Eakar (Đắk Lắk) được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành mổ viêm túi mật.

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng và Trung úy Vi Đức Anh. Ảnh: MQ

Tuy nhiên, bệnh nhân Tuất cần truyền tiểu cầu nhóm máu B nhưng gia đình không có nhóm máu tương thích, trong khi nguồn máu tại bệnh viện khan hiếm.

Lúc này Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thông báo cho Ban chỉ đạo mô hình “Chiến sỹ đỏ tình nguyện” của Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) nhờ trợ giúp.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo của Công an huyện Krông Nô đã huy động Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Công an xã Nâm Nung và Trung úy Vi Đức Anh, cán bộ Công an xã Nâm Nung - những người có nhóm máu B tạm dừng công việc, vượt quãng đường gần 70km tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên làm thủ tục hiến máu.

Nhờ sự hiến máu kịp thời của 2 cán bộ công an đã góp phần giúp ca mổ thành công tốt đẹp, sức khỏe bệnh nhân Mai Văn Tuất dần ổn định.

Sau khi hoàn thành việc hiến máu cho bệnh nhân Tuất, Thiếu tá Dũng và Trung úy Đức Anh đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân và gia đình trước khi trở lại đơn vị tiếp tục công tác.