Có dịp ghé Trung tâm huyết học truyền máu, bệnh viện Trung ương Huế, chúng tôi may mắn được các y sĩ giới thiệu cho một tình nguyện viên đặc biệt.

Anh đang dành tâm trí để hiến tiểu cầu cứu một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Gương mặt thân quen các y sĩ nhắc đến là Đại uý Hoàng Ngọc Minh (SN 1991, trú ở phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh TT-Huế), hiện là Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thượng.

Hơn 10 năm tuổi ngành, Đại uý Minh xây cho mình "gia tài" lớn với 70 lần hiến máu cứu người

Chia sẻ với PV, anh Minh cho biết, năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II, anh được phân công về nhận Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế.

Năm 2019, Công an tỉnh TT-Huế thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, anh Minh liền viết đơn tình nguyện xin về cơ sở và anh được chuyển về làm công an xã Phú Thượng (huyện Phú Vang). Từ tháng 7/2021, Phú Thượng là một trong số các xã sáp nhập địa giới hành chính vào địa bàn TP Huế và thành lập thành phường Phú Thượng.

Anh Minh kể, anh bắt đầu tham gia hiến máu khi đang còn học tập tại trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II. Đến nay, anh vẫn duy trì việc hiến máu, tiểu cầu và bình quân mỗi năm hiến từ 4 đến 5 lần.

Xác định việc hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, với tâm nguyện “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” nên Đại úy Minh không ngần ngại hiến máu khi có bệnh nhân cần gấp nguồn máu.

Trung bình mỗi lần, Đại úy Minh hiến từ 350ml đến 450ml máu. Mỗi lần thiếu hụt nguồn máu chữa trị cho bệnh nhân hoặc cần gấp máu để phẫu thuật bệnh nhân cấp cứu hoặc bị tai nạn giao thông, các y, bác sĩ tại Trung tâm Huyết học truyền máu, bệnh viện Trung ương Huế lại “cầu cứu” đến Minh.

Theo Minh, kể từ khi học tại trường đến khi về nhận công tác tại địa phương với quãng thời gian hơn 10 năm, công việc hiến máu cứu người dường như đã “ngấm” vào con người anh khi bản thân người cán bộ trẻ đã có 70 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Với chiến sĩ trẻ này, mỗi lần hiến máu gắn với một kỷ niệm khác biệt. Tuy nhiên, điều cốt lõi mà thâm tâm anh nhận thấy là việc làm của mình đã mang đến một phần sự sống cho người khác.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh nhớ lại, cách đây không lâu, sau khi hết ca trực buổi tối ở đơn vị và vừa trở về nhà, anh nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế thông báo cần gấp người hiến tiểu cầu cho một bệnh nhân bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

Dù đã khuya nhưng anh vẫn tức tốc chạy đến bệnh viện để làm thủ tục xét nghiệm, làm công thức máu.

“Sau hơn 2 giờ hiến tiểu cầu, tôi nhìn đồng hồ thì đã sang ngày mới. Dù khá mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì mình đã làm được việc có ích khi giúp đỡ người bệnh.

Tôi cho rằng hiến máu là hành động thiết thực để chung tay giúp đỡ người bệnh đang cần những giọt máu quý giá duy trì sự sống”, Đại úy Minh trải lòng.

Người cảnh sát khu vực nhiệt huyết

Ngoài tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, Đại úy Hoàng Ngọc Minh luôn được người dân, đồng đội ghi nhận là một cảnh sát khu vực nhiệt huyết, đam mê với công việc và sẵn sàng giúp đỡ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn.

Gần đây nhất, vào tối khuya 15/9, tổ công tác gồm Đại úy Hoàng Ngọc Minh và các cán bộ, chiến sĩ công an phường Phú Thượng đi tuần tra.

Đại úy Minh được Ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh năm 2023

Đến 2h55 rạng sáng 16/9, tổ tuần tra phát hiện có khói bốc lên trong cơ sở quảng cáo Tâm An đóng tại tổ dân phố Nam Thượng. Ngay tức khắc, các anh gọi chủ cơ sở nhưng không liên lạc được.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh khẩn cấp báo về Trung tá Hoàng Quốc Phong, Trưởng Công an phường Phú Thượng, huy động kìm cộng lực và bình chữa cháy đến hiện trường, cùng tổ tuần tra phá khóa và kịp thời dập tắt đám cháy bên trong cơ sở quảng cáo, không để cháy lan.

Việc dập tắt đám cháy kịp thời giúp người dân giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Anh Lê Văn Hân, chủ cơ sở quảng cáo đã xúc động viết thư cảm ơn đến Công an phường Phú Thượng.

Trước đó, vào ngày 30/4, chị Trần T.T.N. (SN 2002, ở tổ dân phố Trung Đông) trình báo bị mất trộm tài sản gồm 3 nhẫn vàng, 1 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi khuyên tai vàng với tổng trị giá 25 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đại úy Minh là cảnh sát khu vực đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với đồng đội điều tra làm rõ và bắt giữ được thủ phạm là Trần Nhơn Hiếu (SN 1995, trú ở phường Phú Thượng).

Việc nhanh chóng bắt đối tượng trộm cắp, thu hồi tài sản để trao trả cho bị hại của Công an phường Phú Thượng, trong đó có sự đóng góp lớn của Đại úy Minh khiến người dân địa phương thêm cảm phục và tin tưởng lực lượng công an cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an TP Huế khẳng định, thời gian qua, hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường quy của đơn vị, qua đó lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” hướng đến cộng đồng.

Trong đó, Đại úy Hoàng Ngọc Minh đã vận động hơn 500 lượt người gồm người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người dân địa phương cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Vì thế, ngoài việc được Ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh, Đại úy Hoàng Ngọc Minh còn được Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế tặng bằng khen và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tặng nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.