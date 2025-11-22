Cục chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Văn phòng công tố chống tham nhũng đặc biệt (SAPO) của Ukraine hôm 21/11 thông báo hai cơ quan này đã phát giác những khuất tất liên quan đến thương vụ bán “bất hợp pháp” cơ sở bảo trì chính bên trong cảng Chernomorsk ở phía nam thành phố Odesa, giáp Biển Đen.

Các đặc vụ Ukraine bắt giữ nghi phạm liên quan vụ việc. Ảnh: NABU

Thông cáo chung của NABU và SAPO cho hay: “Âm mưu trên bắt đầu từ năm 2020, khi giám đốc điều hành tạm thời của cảng Chernomorsk đã lên kế hoạch bán lại cơ sở bảo trì bất chấp lệnh tạm hoãn. Người này đã thông đồng với một chuyên gia thẩm định nhằm hạ giá trị của cơ sở bảo trì từ mức ước tính 1,4 triệu USD xuống còn 150.000 USD. Sau đó, cơ sở trên được bán đấu giá một cách bất hợp pháp cho đồng phạm của vị giám đốc tạm thời với giá khoảng 320.000 USD”.

Gần như toàn bộ số tiền mà cảng Chernomorsk nhận được từ thương vụ mờ ám trên cuối cùng bị biển thủ “với danh nghĩa phục vụ 2 con tàu lúc đó không ở gần cảng Chernomorsk mà có khả năng đang hiện diện ở Ấn Độ”.

Theo NABU và SAPO, nhà chức trách đã bắt giữ vị cựu giám đốc tạm thời và chuyên gia thẩm định, trong khi đưa các cá nhân khác liên quan đến thương vụ mờ ám trên vào diện nghi phạm.

Trang tin Intent của Ukraine nhận định, vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ đại án “một số cộng sự thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị cáo buộc liên quan tới âm mưu biển thủ khoảng 100 triệu USD từ cơ quan năng lượng hạt nhân Energoatom”.

NABU cho biết, những quan chức cấp cao Ukraine dính líu đến đại án tham nhũng trên gồm có cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov; cựu Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk; cựu Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và một số đối tượng khác.