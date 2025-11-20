Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Hungary Today

Báo Strait Times dẫn lời ông Szijjarto phát biểu với các phóng viên ở Brussels, Bỉ hôm nay (20/11) trước cuộc họp với các đối tác EU: "Có mafia xung đột, một hệ thống tham nhũng đang hoạt động ở Ukraine và rồi Chủ tịch Ủy ban châu Âu... thay vì ngừng các khoản thanh toán và yêu cầu minh bạch tài chính ngay lập tức, bà ấy lại muốn gửi thêm 100 tỷ USD nữa cho Ukraine. Thật điên rồ!”.

Quốc hội Ukraine hôm 19/11 đã sa thải 2 bộ trưởng bị vướng vào một cuộc điều tra tham nhũng lớn ở nước này. Cơ quan lập pháp Ukraine đồng thời kêu gọi các biện pháp toàn diện hơn để khôi phục niềm tin vào giới lãnh đạo đất nước.

Cuộc điều tra về nghi án dùng 100 triệu USD hối lộ các quan chức cấp cao nhằm kiểm soát hợp đồng tại cơ quan hạt nhân quốc gia Ukraine đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mới về nạn tham nhũng tràn lan ở nước này, kể cả trong giới thân cận Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Phát biểu tại Brussels ngày 20/11, Ngoại trưởng Hungary cho rằng triển vọng hiện tại không mấy khả quan đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Szijjarto nói thêm, Hungary sẽ ủng hộ các sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.