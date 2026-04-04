Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá đường dây móc nối, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép.

Huỳnh Thị Thu Thảo (quê Tây Ninh, trú tại Malaysia; nghi phạm cầm đầu đường dây) đã bị bắt giữ ngay khi vừa trở về Việt Nam.

Huỳnh Thị Thu Thảo bị khởi tố bị can. Ảnh: T.L

Theo điều tra ban đầu, Thảo lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận các chủ tàu cá và ngư dân trong nước đang thiếu việc làm hoặc gặp áp lực về kinh tế.

Nghi phạm này quảng cáo về "thiên đường thu nhập" tại Malaysia, hứa hẹn hỗ trợ toàn bộ khâu hậu cần, hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập cảnh và thủ tục cho tàu cá hoạt động tại nước ngoài.

Từ đó, đối tượng móc nối, tổ chức cho tàu cá và ngư dân xuất cảnh trái phép, sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép, phục vụ lợi ích cho các nhóm đầu nậu nước ngoài.

Tin tưởng đối tượng, nhiều chủ tàu và ngư dân đã cải hoán tàu cá, tắt thiết bị giám sát hành trình, sử dụng biển kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên trái phép. Khi ra đến vùng biển nước ngoài, ngư dân bị kiểm soát, có trường hợp bị cưỡng bức lao động, bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra xác định Thảo là mắt xích quan trọng, giữ vai trò môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân xuất nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Đối tượng bị bắt khi từ Malaysia về Việt Nam để tiếp tục móc nối, tổ chức đưa người đi khai thác trái phép.