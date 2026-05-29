Khoảng 17h30 ngày 29/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ tại trạm thu phí Km10 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì nhận được lời đề nghị hỗ trợ một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng cần đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1999, trú tại Hà Nội) bị khối sắt nặng khoảng 6 tấn đè trúng khiến bàn tay dập nát. Trong tình huống nguy cấp, người thân đã nhanh chóng đưa anh Hùng tới khu vực trạm thu phí để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Xác định đây là trường hợp cần tranh thủ ''thời gian vàng'' cấp cứu, tổ công tác đã sử dụng ô tô đặc chủng chở nạn nhân di chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giữa thời điểm giao thông đông đúc.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, nạn nhân nhanh chóng tới bệnh viện an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ tiến hành cấp cứu, xử lý chấn thương.

Vượt qua quãng đường đông đúc, CSGT kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh:CACC

Hành động hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng CSGT không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhân văn trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà còn góp phần mở ra cơ hội phục hồi cho nạn nhân.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức nhường đường cho xe ưu tiên, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ, bởi chỉ chậm vài phút cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh.