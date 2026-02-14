Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin các bác sĩ đã điều trị cho một bé gái 6 tuổi bị tai nạn khi đang giúp gia đình dọn mâm cơm ngày Tết. Trẻ được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, vết thương chảy nhiều máu ở vùng trước ngực trái.

Tai nạn xảy ra khi bé tự bê một bát tô rồi trượt chân té ngã, chiếc bát rơi xuống nền vỡ tung và một mảnh sứ sắc nhọn văng lên, đâm trực tiếp vào ngực bệnh nhi.

Kết quả chụp CT ngực khẩn cấp ghi nhận dị vật xuyên qua da, gây rách cơ ngực của trẻ nhưng chưa xâm nhập màng phổi và chưa gây tổn thương màng tim. Trẻ được phẫu thuật lấy dị vật và theo dõi hồi sức tích cực, diễn tiến thuận lợi.

Bác sĩ Lê Thanh Hà - Khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết - mảnh sứ khi vỡ có cạnh sắc như dao. Chỉ cần lệch thêm vài mm, tổn thương có thể nguy kịch. Theo bác sĩ, các tai nạn do vật dụng sinh hoạt trong gia đình thường bị xem nhẹ nhưng thực tế có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Thống kê điều trị trong dịp Tết Nguyên đán cho thấy số trẻ em nhập viện tăng rõ rệt so với các thời điểm khác trong năm. Phần lớn là tai nạn sinh hoạt xảy ra ngay trong gia đình hoặc khi trẻ theo người lớn đi lại, vui chơi ngày Tết.

Các bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trẻ bị té ngã do chạy nhảy, leo trèo; trượt ngã trên nền nhà trơn ướt; vướng dây điện, đồ trang trí. Tai nạn giao thông cũng gia tăng do lưu lượng phương tiện tăng cao trong những ngày cận Tết. Bên cạnh đó là các trường hợp hóc dị vật khi trẻ vừa chơi vừa ăn các loại hạt; điện giật từ thiết bị điện, đèn trang trí; đuối nước khi về quê hoặc đi du lịch; bỏng nước sôi trong quá trình nấu nướng.

Dịp lễ, khi nhà đông người, không gian sinh hoạt chật hẹp và người lớn bận rộn, nguy cơ tai nạn ở trẻ càng gia tăng. Để phòng ngừa, phụ huynh không để trẻ bê đồ sứ, thủy tinh; ưu tiên sử dụng vật dụng nhựa, nhẹ và khó vỡ.

Các gia đình nên sắp xếp nhà cửa gọn gàng, giữ lối đi thông thoáng để tránh trượt ngã, không để trẻ tiếp cận rượu bia, pháo, nguồn nhiệt và các vật sắc nhọn.

