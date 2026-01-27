Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), các bác sĩ vừa tiếp nhận một trường hợp đáng tiếc liên quan đến thói quen tự ý dùng thuốc – vấn đề vẫn còn phổ biến trong cộng đồng.

Bệnh nhân là nam giới, 41 tuổi. Trước đó, người này chỉ xuất hiện triệu chứng ho và sốt nhẹ nhưng không đi khám mà tự ra hiệu thuốc mua hai loại kháng sinh để điều trị. Sau hai ngày sử dụng, thấy triệu chứng thuyên giảm, bệnh nhân tự ý ngừng thuốc.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, người bệnh tái phát sốt, khó thở, đau tức ngực và phải nhập viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng tái bùng phát, vi khuẩn đã kháng lại loại kháng sinh trước đó, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài hơn.

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, đây không phải trường hợp cá biệt. Thực tế cho thấy nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng do tự mua thuốc theo lời mách bảo, dùng thuốc sai liều, sai thời điểm, ngừng thuốc khi thấy triệu chứng giảm. Bệnh nhân còn uống phối hợp nhiều loại thuốc mà không nắm rõ tương tác.

Khoa Dược, BV 198 khuyến cáo kháng sinh không phải thuốc giảm đau. Người bệnh thấy đỡ triệu chứng không đồng nghĩa vi khuẩn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Viêc ngừng thuốc sớm tạo điều kiện cho vi khuẩn sống sót và trở nên kháng thuốc, gây khó khăn cho điều trị sau này.

Đặc biệt, các thuốc điều trị bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường… tuyệt đối không được tự ý dùng hoặc tự ý ngừng. Việc dừng thuốc đột ngột có thể dẫn đến tụt hoặc tăng huyết áp kịch phát, rối loạn nhịp tim, hạ hoặc tăng đường huyết nguy hiểm.

Ngoài ra, nhiều loại thuốc khi dùng chung có thể gây tương tác bất lợi, dẫn đến ngộ độc gan, suy thận, loạn nhịp tim hoặc chảy máu tiêu hóa. Cùng một triệu chứng nhưng mỗi người có thể mắc bệnh khác nhau, vì vậy việc dùng thuốc theo kinh nghiệm cá nhân hoặc theo toa của người khác tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì vậy, người dân cần lưu ý 6 không:

- Không tự ý dùng thuốc.

- Không uống thuốc theo lời truyền miệng.

- Không tự mua thuốc vì nghĩ “giống bệnh trước đây".

- Không ngừng thuốc giữa chừng khi thấy đỡ.

- Không tự kết hợp thuốc với thực phẩm chức năng.

- Không sử dụng đơn thuốc của người khác.

