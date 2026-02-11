Ngày 11/2, bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận cấp cứu cho một nam sinh 15 tuổi bị hội chứng hủy cơ vân do vận động gắng sức.

Bệnh nhân là em N.P.A.K (15 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), nhập viện trong tình trạng không đi lại được. Theo khai thác bệnh sử, trước đó em thực hiện 300 cái thụt dầu (đứng lên, ngồi xuống). Sau khi tập, em than đau nhiều ở hai chân nhưng không đi khám. Ngày hôm sau, em tiếp tục chơi đá bóng, tình trạng đau tăng nặng, không thể đi lại nên được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân lừ đừ, nhịp thở 28 lần/phút, mạch 120 lần/phút, huyết áp 100/70 mmHg. Hai chân của K. cử động co duỗi kém, ấn đau nhiều vùng cơ đùi và cẳng chân, nước tiểu có màu nâu đỏ sẫm. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đau cơ, theo dõi hội chứng hủy cơ vân do vận động gắng sức.

Kết quả xét nghiệm cho thấy K. tổn thương gan với men gan tăng cao, toan chuyển hóa, tăng lactate máu, tăng kali và phosphate máu.

Theo bác sĩ Tiến, myoglobin là một loại protein trong cơ xương, có chức năng dự trữ và cung cấp oxy cho cơ hoạt động. Khi cơ vân bị tổn thương, myoglobin được giải phóng ồ ạt vào máu. Nồng độ cao của chất này có thể lọc qua cầu thận vào nước tiểu, khiến nước tiểu sẫm màu và làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, truyền dịch gấp rưỡi nhu cầu bình thường nhằm bảo vệ thận, điều chỉnh rối loạn điện giải và đường huyết, hỗ trợ giải độc gan. Sau 7 ngày điều trị, K. cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, các chỉ số men gan và men cơ giảm dần và xuất viện, hẹn tái khám theo dõi.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn con tập luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng, tránh vận động cường độ cao hoặc gắng sức kéo dài. Thời gian vận động liên tục nên giới hạn trong khoảng 30-45 phút, đặc biệt với những trẻ không được rèn luyện thường xuyên, nhằm phòng ngừa nguy cơ hủy cơ vân và các biến chứng nguy hiểm đến gan, thận.

