Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp biến chứng nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy tại cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép. Bệnh nhân là N.P.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội), nhập viện trong tình trạng vùng đùi trái sưng nề, nóng, đỏ, đau dữ dội. Tại vị trí tổn thương xuất hiện khối viêm có đường kính khoảng 10cm, kèm nhiều lỗ rò liên tục chảy dịch mủ vàng đục.

Các triệu chứng xuất hiện ngay sau khi bệnh nhân thực hiện thủ thuật tiêm và tiêm “giải” chất làm đầy tại vùng mông và đùi ở một cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép hoạt động. Do tình trạng viêm nhiễm tiến triển nhanh và đau nhiều, người bệnh buộc phải nhập viện để điều trị chuyên sâu.

Để đánh giá chính xác mức độ tổn thương, các bác sĩ đã chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả cho thấy nhiều ổ áp xe lớn tại vùng tiêm, tình trạng thâm nhiễm lan tỏa sâu vào tổ chức phần mềm và các nhóm cơ lân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng vận động của bệnh nhân.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Quyên, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, đây là một ca nhiễm trùng phần mềm cấp tính, có nguy cơ diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Đặc biệt, áp xe phần mềm sau tiêm chất làm đầy tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Cụ thể, khi ổ mủ không được dẫn lưu đúng cách và điều trị kháng sinh theo phác đồ chuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng, những biến chứng có tỷ lệ tử vong cao. Bên cạnh đó, áp xe vùng đùi có xu hướng lan theo các khoang cơ, gây hoại tử cơ, viêm xương hoặc tổn thương mạch máu, thần kinh lớn, đe dọa khả năng vận động lâu dài của người bệnh. Ngay cả khi kiểm soát được nhiễm trùng, bệnh nhân vẫn có nguy cơ đối mặt với sẹo xơ co kéo, biến dạng vùng tiêm và đau mạn tính do tổn thương thần kinh.

Trước thực trạng biến chứng do các thủ thuật thẩm mỹ nội khoa ngày càng gia tăng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tiêm chất làm đầy tại các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện. Đồng thời, người dân tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc và cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường sau tiêm, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị.

