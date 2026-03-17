Chiều ngày 17/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Văn Bảo (39 tuổi, ngụ Tây Ninh) tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, khoảng 17h30 ngày 22/8/2024, anh Bùi Thanh T. (quê ở Nghệ An) cùng với Hồ Bảo Kim (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Dương Văn Bảo ngồi uống bia trong phòng nghỉ của anh T. tại kho hàng của Công ty TNHH MTV Văn Hoa Việt (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM).

Đến 21h cùng ngày, Kim, Bảo rủ nhau ra ngoài nhậu, còn anh T. ở lại phòng. Một lát sau, cả hai quay về, Bảo vào phòng anh T. ngủ. Tới 2h ngày 23/8/2024, Bảo và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, Bảo dùng dao đâm một nhát vào ngực trái anh T. Khi nạn nhân bỏ chạy, Bảo tiếp tục đâm một nhát vào lưng của người này.

Bị cáo Dương Văn Bảo. Ảnh: TP

Trong lúc giằng co, anh T. vấp té, đầu đập vào vách, nằm bất động. Thấy vậy, Bảo lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, do lo sợ có người gọi tới điện thoại của anh T. nên Bảo đập nát chiếc điện thoại.

7h30 cùng ngày, ông Lý Chí Dũng (nhân viên của Công ty TNHH MTV Văn Hoa Việt) đến kho hàng, phát hiện T. nằm bất động dưới đất, trên người có nhiều vết máu. Qua kiểm tra, thấy anh T. vẫn còn thở nên vội đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 27/8/2024, anh T. đã tử vong.

Về phần bị cáo Bảo, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Bảo đi tìm mẹ và sau đó được người nhà vận động ra đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Bảo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.